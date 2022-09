Pelloni (Lega): 'Vignola, nuova Coop: da Comune sottocosto scandaloso'

“Nuova Coop a Vignola: dal Comune un favore ad Alleanza 3.0? Emerge la trasformazione di un terreno da agricolo ad edificabile a un “sottocosto” scandaloso”. E' il dubbio mosso dal consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, all'amministrazione vignolese.“Sulla base di quale motivo Coop Alleanza 3.0 deve pagare meno la terre edificabili rispetto a tutti gli altri concorrenti? Il regalo che la giunta pare stia facendo a coop è di consentire di pagare al 50% gli oneri straordinari dovuti per la trasformazione da agricola a edificabile di un terreno - afferma Pelloni -. Vien da sé che mentre tutte le altre imprese a Vignola hanno sempre onorato le compravendite corrispondendo il 100% del valore di mercato, a Coop sarà consentito di pagare per la variazione di destinazione d'uso ad appena il 50% del valore. Ma c'è di più.“Forse che gli attuali presunti “favori” ad Alleanza 3.0 possano in qualche modo essere connessi al fatto che per per anni la medesima centrale cooperativa ha finanziato feste del Partito Democratico anche a Vignola? Siamo consapevoli che queste circostanze hanno un costo, che va a pesare sulle spalle di tutti quegli esercenti e commercianti che sino ad oggi hanno garantito l'approvvigionamento dei generi di prima necessità ai cittadini vignolesi?” conclude.Coop Alleanza, che abbiamo contattato per una replica, ha preferito non replicare alle parole del consigliere regionale Lega.