'Penalizzare i bimbi non vaccinati? Agghiacciante solo pensarlo'

'Adesso la sinistra vuole imporre ai bambini la vaccinazione, minacciando penalizzazioni per chi non si vaccina. Non ci siamo'. A bocciare in modo definitivo la proposta dell'assessore regionale Donini di lasciare in Dad solo i bimbi non vaccinati, è il deputato di Fdi Galeazzo Bignami.Ieri la proposta dell'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna aveva ricevuto lo stop (un po' timido a dire il vero) anche del ministro dell'istruzione Bianchi, ma il deputato meloniano non lascia spazio ad equivoci.'Che la sinistra abbia dei grossi problemi coi bambini lo avevamo già capito da tempo - afferma Bignami su Facebook -. Ma se pensano di discriminare penalizzando chi non si vaccina non hanno fatto bene i conti con la realtà. Questa cosa non passerà mai. Ma proprio mai. Ed è agghiacciante che qualcuno lo abbia solo pensato'.