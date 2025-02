'Pestato in stazione da 15 stranieri: Camporota riferisca in Consiglio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La notizia pubblicata stamattina da La Pressa relativa al pestaggio subito da un 15enne in stazione ad opera di una banda di stranieri solleva le reazioni anche dei consiglieri comunali di Forza Italia e Lega a Modena.

'La misura è colma, la situazione è fuori controllo ed è grave che lo sia in una delle aree più controllate di Modena. La violenta aggressione in pieno giorno ai danni di un quindicenne da parte di una gang di giovani stranieri deve ricevere una risposta fortissima e netta da parte delle istituzioni - afferma il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi -. È evidente che questi delinquenti si fanno beffa delle leggi, convinti di poter farla franca. Questa convinzione va stroncata.

Insieme alla solidarietà che inviamo alla giovane vittima dell'aggressione, auspichiamo l'arresto dei responsabili e soprattutto provvedimenti che garantiscano per lungo tempo misure fortemente restrittive. Anche nel caso degli ultimi arresti di 5 minori protagonisti di aggressioni non è stato così e diversi delinquenti minorenni hanno potuto continuare con le loro azioni criminali pochi giorni dopo l'arresto. Questo deve finire'.'Quanto è nuovamente successo in autostazione ai danni di un quindicenne è gravissimo. I responsabili del violento pestaggio vanno perseguiti con i provvedimenti più severi che la legge consente. Ciò che preoccupa è che l'impegno assunto in consiglio comunale per un maggiore controllo di una delle zone più sensibili non sta portando ai risultati auspicati, anzi. Pare che i delinquenti si facciano beffe dei controlli della legge e delle possibili conseguenze - aggiunge il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi -. Dal Comune deve partire un segnale forte e una richiesta ferma agli organismi competenti, compresa quella di presidiare con l'esercito la zona, soprattutto nei momenti più sensibili dell'ingresso e dell'uscita della scuola quando gli scontri avvengono ormai più di frequente'.