'Piano liste attesa sanità, Regione ferma alla nota stampa di un mese fa'

'Il 10 giugno è stato presentato alla stampa il piano regionale per il rientro delle liste d’attesa, una manovra imponente che, testualmente prevedeva “entro 6 mesi il rientro nei tempi previsti per il 90% delle prestazioni mettendo nero su bianco gli strumenti con i quali si devono raggiungere gli obiettivi attesi”.Alla mia richiesta di ricevere una copia del piano mi è stato risposto che il Piano per il contenimento delle liste d’attesa della Regione Emilia-Romagna è in corso di definizione puntuale in seguito alle richieste espresse dal Ministero della Salute. Si prevede che la definitiva stesura di tale Piano sarà completata entro il mese di settembre 2022” e che gli unici dati disponibili ad oggi sono quelli riportati nel comunicato stampa'Lo rende noto il Consigliere regionale di Forza Italia Valentina Castaldini, esponendo la risposta data dall'amministrazione regionale alla sua richiesta di conoscere termini e sviluppi del piano.Attendiamo quindi di sapere quando il piano sarà pronto e quando davvero avremo in mano le misure previste per rilanciare la sanità regionale, e quando verrà presentato qualcosa di tangibile e non solamente una dichiarazione d’intenti.L’assessore alla sanità Raffaele Donini ha risposto che sono già in corso delle manovre propedeutiche al ripristino dei tempi d’attesa, sia da parte delle strutture pubbliche sia in collaborazione con la sanità privata accreditata, ma la pubblica amministrazione parla non con intenzioni ma attraverso atti formali, e finché gli atti non saranno scritti non ci saranno misure attuate, ma solamente narrazione di proclami e promesse' - ha concluso il ConsigliereValentina CastaldiniConsigliere regionale e capogruppo Forza Italia Emilia-Romagna, coordinatore delle commissioni PNRR