'Piano regionale rifiuti, Comune Finale ribadisce ferma contrarietà'

Dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo che chiariscono la posizione della Regione Emilia-Romagna sulla discarica di Finale Emilia, interviene il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, eletto col sostegno del Pd.'Ribadisco la contrarietà del Comune di Finale Emilia a quanto previsto dal piano regionale dei rifiuti. Continueremo ad opporci con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Faremo tutto quanto sarà possibile per impedire l’ampliamento della discarica ed evitare che nel 2027 sia Finale Emilia l’unica discarica dell’Emilia Romagna ancora attiva. Le parole dell’assessore regionale all’Ambiente confermano l’esistenza di un dialogo tra l’amministrazione comunale di Finale Emilia e la Regione Emilia-Romagna che si è sviluppato a partire dal mio insediamento a sindaco di Finale Emilia. Un dialogo che continua e che prevede, come ha sottolineato l’assessore Priolo, ulteriori incontri chiarificatori - afferma il sindaco di Finale -.

