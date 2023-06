Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sessanta giorni per esaminare, approfondire ed elaborare osservazioni su un piano così complesso e destinato a disegnare il futuro urbanistico della città per i prossimi decenni, ed il nuovo regolamento edilizio, sono pochi'. E' quanto chiesto all'amministrazione comnale il consigliee capogruppo di Forza Italia Claudia Severi, nell'ambito del processo che dopo il primo passaggio in consiglio comunale vede il Pug, Piano Regolatore generale, oggetto della fase di proposta delle osservazioni. Da parte dei cittadini e dei portatori di interesse.'Una proroga - motiva il consigliere Severi - non solo sarebbe opportuna ma anche necessaria per dare il giusto tempo a cittadini e ai professionisti, ai quali di fatto è necessario affidarsi per la complessità della materia, di esaminare e approfondire nel dettaglio i particolari di questo strumento.E solamente con un esame analitico, e con i tempi adeguati al grande lavoro da fare, che si può valutare bene un piano di questo genere. Fatto di strategia con poche regole generali e basato su accordi operativi con vincoli e tecnicismi particolari. La fretta, in questo ambito, rischia di fare danni o comunque di non consentire alla comunità di contribuire con le proprie osservazioni puntuali e di merito, a rendere migliore la nuova pianificazione territorialeIl PUG che il Comune di Sassuolo ha assunto e che si avvia passo dopo passo alla fase di approvazione è sicuramente tra gli atti più importanti, se non il più importante e forse il più complesso, per una amministrazione comunale. Soprattutto perché pone condizioni, fissa paletti e fornisce prospettive per lo sviluppo urbanistico della città, con una proiezione trentennale.Per questo richiede la massima assunzione di responsabilità non solo, chiaramente, da parte dell’amministrazione ma di tutto il consiglio e della città. In questo senso bene ha fatto la giunta a proporre una serie di appuntamenti di approfondimento pubblici per l’illustrazione del piano, ma ora crediamo necessario concedere più tempo a chi ha deciso di presentare osservazioni. Sappiamo che il fronte di coloro che ritengono necessaria una proroga è ampio. Ci facciamo interpreti di questa richiesta che riteniamo giusta e che, come tale, auspichiamo sia accolta”- chiude la capogruppo di Forza Italia