Piazza del Sapere al buio e fuori controllo: FDI e Centrodestra per Castelfranco Emilia chiedono intervento immediato.

“La riqualificazione della piazza si sta trasformando in una zona grigia di degrado e insicurezza. La giunta intervenga prima che sia troppo tardi.”Con una mozione depositata nei giorni scorsi i gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Centrodestra per Castelfranco Emilia hanno denunciato la situazione problematica presso la nuova Piazza del Sapere, la piazzetta situata di fronte alla Biblioteca Comunale e recentemente oggetto di interventi di riqualificazione con fondi PNRR.“Nel corso di un sopralluogo effettuato la sera del 10 luglio, tra le 21 e le 23, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, abbiamo potuto constatare personalmente lo stato insufficiente dell’illuminazione pubblica: interi tratti al buio, lampadine spente o non funzionanti, arredi poco funzionali che contribuiscono a rendere lo spazio insicuro e poco fruibile nelle ore serali” - affermano Roberta Garibaldi, Consigliere Fratelli d’Italia e Rosanna Righini, Consigliere Centrodestra per Castelfranco Emilia - Lega“Non si tratta di una critica pretestuosa, stiamo parlando di un’area appena riconsegnata alla città, eppure già in preda a dinamiche di degrado, con episodi di microcriminalità più volte segnalati. Già a febbraio avevamo protocollato un’interrogazione sul tema della sicurezza nella zona, ricevendo in risposta la promessa di un impianto di videosorveglianza 'ripristinato a fine lavori'.Ad oggi, nessuno è in grado di dire se quell’impianto sia davvero operativo. Chiediamo all'Amministrazione comunale di intervenire con urgenza. Non è ammissibile che una piazza pensata come simbolo di cultura si trasformi in un potenziale ricettacolo di spaccio, violenza e insicurezza”“Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della mozione sul potenziamento dell’illuminazione pubblica (5 giugno 2025), siamo in attesa di vedere risolta questa situazione” - concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia e Centrodestra per Castelfranco.“Il decoro urbano e la sicurezza sono ai primi posti per una citta' vivibile”Gruppi ConsiliariFratelli d’Italia – Centrodestra per Castelfranco EmiliaNella foto, a sinistra Rosanna Righini e a sinistra Roberta Garibaldi