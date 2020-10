Piena parità per Lgbt, provincia di Modena approva a maggioranza Odg

Il documento è stato approvato con il voto contrario del gruppo Uniamoci in quanto, come ha chiarito il consigliere Marco Rubbiani, «non si tratta di un tema di competenza della Provincia e comunque servirebbe una legge contro tutte le discriminazioni, comprese quelle relative alla religione o alla razza, peraltro molto frequenti».

«Promuovere azioni per favorire l’adozione di norme che tutelino la piena libertà e parità della persone Lgbt» è questo il contenuto dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale di Modena che impegna il Parlamento deve accelerare le procedure per l'approvazione del testo della legge contro l'omofobia, adottato dalla Commissione giustizia il 14 luglio scorso.

