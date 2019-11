Plastic tax, nuove convergenze Pd-M5S

Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, apre ad una possibile convergenza con il Movimento cinque stelle con il piano regionale di plastica free, dopo l'appello di ieri dell'ex sottosegretario Michele Dell'Orco.'Mi pare che con il Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna si possa persino trovare una convergenza per non fermarsi da un lato, ma per correggere dall'altro ed evitare il rischio di perdita di posti di lavoro e di competitività delle imprese', osserva Bonaccini a margine dell'attivo dei delegati di Cgil, Cisl e Uil.'In Regione stiamo lavorando perchè a breve si vari un programma regionale dove troveremo un accordo sia con le imprese che con i sindacati, senza tasse ma con provvedimenti che vadano ad incentivare chi garantisce la conversione delle filiere, premiando i comportamenti virtuosi', conferma il governatore. 'Lo presenteremo al più presto e dimostremo che si può, insieme al mondo produttivo e al mondo del lavoro, trovare le ragioni per non fermarsi, ma nello stesso tempo non si dà immediatamente un danno in termini di posti di lavoro che sarebbe il contrario di quello di cui abbiamo bisogno, cioè garantire la riconversione ecologica e contemporaneamente tutelare i posti di lavoro e aumentarli. Se riusciremo a farlo, e sono certo che sara' cosi', sarebbe un bell'esempio', conclude.