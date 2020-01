Platis (FI): 'Sicurezza e rigenerazione urbana, Modena è ferma'

Modena

'La propaganda del sindaco e del candidato presidente della Regione su sicurezza e riqualificazione urbana e' smentita dai fatti e dalla realta'.ha fatto passi indietro sulla sicurezza e si e' fermata sul piano delle rigenerazioni urbane'.Attacca cosi' Forza Italia a, nei confronti del sindaco dem Gian Carlo Muzzarelli e del governatore dem ricandidato Stefano Bonaccini. Antonio Platis, consigliere provinciale e candidato nella lista azzurra, mira a smontare punto su punto, dice, 'le dichiarazioni del sindaco a fine anno sui progetti per la citta' e la sicurezza e nella sua veste di sostenitore della campagna elettorale di Bonaccini, con spot registrati poco opportunamente dalla sua stanza da sindaco'. Intanto perche', attacca Platis, 'continuare a ripetere che i furti sono in calo quando si parte da una base da record italiano, pari a 20 al giorno denunciati nel solo Comune di, significa prendere in giro i cittadini'.Ma l'insicurezza, secondo il consigliere, e' anche quella idrogeologica: 'Il 2019 si chiude con un numero record di emergenze legate alle piene dei fiumi che hanno confermato l'elevato stato di rischio. Causato da responsabilita' politiche gravi, sia sul piano regionale che provinciale e comunale'.Ma le critiche arrivano anche e soprattutto sul capitolo della riqualificazione: ad esempio, dice Platis, 'non c'e' stato il superamento della frattura tra centro storico e zona nord, rappresentata dalla linea ferroviaria, attraverso il prolungamento del sottopasso ferroviario verso il centro storico, dalla porta nord a piazza Dante la connessione con la zona di viale Gramsci'. Intanto, Platis attende domani Vittorio Sgarbi a, alle ore 12.30 per un 'aperipranzo' elettorale al ristorante la Secchia rapita in corso Canalgrande: 'Vogliamo portare in Regione un nuovo Rinascimento', dicono gli azzurri.