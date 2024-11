Platis (Fi): 'Per Vaccari le critiche sono latrati... Dal Pd un film dell'orrore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È questo il commento del vice coordinatore regionale di FI Antonio Platis a fronte delle esternazioni del deputato Stefano Vaccari, che ha definito l’opposizione come ' un gruppo di cani che latra '. 'Singolare che un alto rappresentante istituzionale si rivolga al gruppo di opposizione in questi termini scomposti, nella forma e nei contenuti. Ricordo che qui, la situazione sulla sicurezza, è letteralmente sfuggita dalle mani scivolose e buoniste di coloro che pensavano di poter integrare tutti a costo zero.

Il risultato? Siamo transitati dall’integrazione alla disintegrazione. Occorre fermezza. E allora l’amministrazione rifletta sulle mie proposte. Si prevedano presidi fissi della Polizia Municipale, per identificare e ricercare armi (specie da taglio, di cui in troppi le portano come se fossero d’ordinanza); si proceda a controlli serrati su appartamenti dormitorio, in cui vivono assiepate decine di stranieri, in pochi metri quadrati, alla faccia delle normative in materia (non dobbiamo tutelare la legalità?); si rafforzino i controlli sui minori stranieri non accompagnati, privi di progetti di vita e formazione, lasciati nell’ozio, nell’anarchia e, di fatto, nelle mani di spacciatori di droga senza scrupoli; si proceda senza esitazioni alla chiusura dei negozi che distribuiscono alcolici fuori orario. Potrei continuare a lungo. Tutto ciò consegna a tutti e a ciascuno un quadro a tinte fosche, un film dell’orrore in perenne replica in ogni dove - chiude Platis -. Mi auguro che almeno in questa tornata elettorale la sveglia per i modenesi suoni con decibel più alti del solito'.