Pm Modena, Forza Italia: 'Noi sempre garantisti, non a intermittenza'

'Non spetta alla politica commentare, nel merito, una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in relazione all'operato di un magistrato. Di tale decisione ne prendiamo semplicemente atto. Forza Italia è e resta un partito garantista. Sempre e non ad intermittenza o per ragioni di convenienza. Dunque anche nei confronti di un magistrato. Resta il tema, questo sì politico, dell'organo di autogoverno e controllo delle magistratura improntato e orientato dalle correnti anziché da meritocrazia e rigore'.Così Enrico Fontana, responsabile Dipartimento Giustizia Forza Italia Emilia-Romagna, commenta i fatti riguardanti la pm Claudia Ferretti ( qui l'articolo ).'Tanta solerzia e attenzione sull’incontro del magistrato modenese, peraltro prossimo alla pensione. Tante ombre e ancora troppi silenzi su quanto emerso dall’affaire Palamara e sui vertici della Magistratura. Si rafforza il convincimento che i principi di civiltà giuridica, sui quali si fonda il nostro ordinamento, vanno preservati sempre e comunque. Purtroppo, corre l’obbligo constatarlo, non è sempre così, e spesso, i primi a dimenticarsene, sono certi magistrati che hanno fatto del fanatismo ideologico una bandiera, tradendo quel mandato di terzietà che rappresenta un baluardo in qualsiasi ordinamento giudiziario'.