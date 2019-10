Podista investito e ucciso a Santa Croce

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto un podista che alle 19:30 di questa sera,lungo la traversa San Giorgio all'angolo con via Bollitora, Santa Croce di Carpi, è stato travolto è ucciso da un'auto in transito. La vittima e un 55enne di Carpi. Un impatto violentissimo con l'auto che non ha lasciato scampo al polista. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.