'Policlinico, quanto costerà davvero ai modenesi la nuova palazzina materno-infantile?'

'Quando sarà finita e quanto costerà davvero ai modenesi la nuova palazzina materno-infantile del Policlinico?' A chiederselo è Lodovica Boni della Lega.

'Ogni giorno che si giunge presso il Policlinico, appare davanti ai nostri occhi la medesima immagine fissa, come fosse una foto: lo scheletro della nuova Palazzina Materno-Infantile. La situazione sembra statica, i giorni passano e tutto rimane fermo - afferma la Boni -. Il cantiere è stato avviato ufficialmente il 14 marzo 2022. Da allora sono passati più di quattro anni e quello che i cittadini vedono, a fianco del Pronto Soccorso, è ancora principalmente uno scheletro di cemento. Un'opera presentata come strategica per la sanità modenese non può trasformarsi in un cantiere dai tempi indefiniti. Pare che quest’opera pubblica stia accumulando ritardi che ne potranno aumentare i costi'.

'In un periodo di poche risorse economiche, in cui i cittadini devo lottare con il caro vita, gli operatori delle strutture ospedaliere devono cercare comunque di erogare servizi, in mancanza di personale e strumentazioni. Mentre ascoltiamo il dirigente Altini annunciare tagli e accorpamenti, rimaniamo esterefatti nel vedere tanto denaro pubblico sprecato in lavori che vanno a singhiozzo per una struttura che forse non vedremo mai finita' - chiude la Boni.