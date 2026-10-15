'Policlinico svuotato, la sanità deve restare vicina ai cittadini'

'La vertenza che coinvolge Hesperia Hospital di Modena e Hesperia Diagnostic Center di Carpi, con lo sciopero proclamato dalla FP CGIL per il 15 ottobre, riporta l'attenzione sulle condizioni del personale e sull'organizzazione della sanità locale. Patto per il Nord Modena chiede che venga riaperto un confronto concreto per tutelare i lavoratori e garantire la continuità dell'assistenza.

Ma a preoccupare è anche l'ipotesi di riorganizzazione del Policlinico e dell'ospedale di Baggiovara illustrata dal sindaco Massimo Mezzetti, che prospetta un nuovo polo per le attività ad alta complessità a Baggiovara e una diversa organizzazione delle funzioni nell'attuale area del Policlinico'. Patto per il Nord Modena esprime contrarietà a un modello che rischia di accentrare progressivamente i servizi e di allontanarli dai cittadini. 'La sanità non può essere organizzata soltanto sulla base delle dimensioni delle strutture o delle logiche di concentrazione. Bisogna valutare prima di tutto le esigenze delle persone, i tempi di accesso alle cure e le difficoltà che possono incontrare anziani, famiglie e cittadini più fragili'.

'La riorganizzazione prospettata, con investimenti stimati dalla stampa in centinaia di milioni di euro e tempi indicativi di 10-12 anni, richiede risposte precise: quali servizi resteranno al Policlinico? Quale sarà il futuro del pronto soccorso? Quali saranno gli effetti sugli spostamenti dei pazienti e sull'organizzazione del personale? Non siamo contrari a migliorare gli ospedali, ma siamo contrari all'accentramento quando rischia di ridurre la prossimità dei servizi. Prima di ipotizzare trasformazioni così profonde, il sindaco e le istituzioni competenti devono chiarire costi, tempi, alternative e conseguenze concrete per la popolazione'.

Patto per il Nord Modena chiede che il futuro della rete ospedaliera 'venga discusso pubblicamente, coinvolgendo professionisti sanitari, lavoratori, amministrazioni e cittadini, con garanzie chiare sulla continuità dei servizi e sull'accessibilità delle cure'.