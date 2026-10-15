Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Policlinico svuotato, la sanità deve restare vicina ai cittadini'

'Policlinico svuotato, la sanità deve restare vicina ai cittadini'

'Non si può ridisegnare la rete ospedaliera senza mettere al centro l'accessibilità dei servizi e le esigenze dei pazienti'

2 minuti di lettura

'La vertenza che coinvolge Hesperia Hospital di Modena e Hesperia Diagnostic Center di Carpi, con lo sciopero proclamato dalla FP CGIL per il 15 ottobre, riporta l'attenzione sulle condizioni del personale e sull'organizzazione della sanità locale. Patto per il Nord Modena chiede che venga riaperto un confronto concreto per tutelare i lavoratori e garantire la continuità dell'assistenza.

Ma a preoccupare è anche l'ipotesi di riorganizzazione del Policlinico e dell'ospedale di Baggiovara illustrata dal sindaco Massimo Mezzetti, che prospetta un nuovo polo per le attività ad alta complessità a Baggiovara e una diversa organizzazione delle funzioni nell'attuale area del Policlinico'. Patto per il Nord Modena esprime contrarietà a un modello che rischia di accentrare progressivamente i servizi e di allontanarli dai cittadini. 'La sanità non può essere organizzata soltanto sulla base delle dimensioni delle strutture o delle logiche di concentrazione. Bisogna valutare prima di tutto le esigenze delle persone, i tempi di accesso alle cure e le difficoltà che possono incontrare anziani, famiglie e cittadini più fragili'.

'La riorganizzazione prospettata, con investimenti stimati dalla stampa in centinaia di milioni di euro e tempi indicativi di 10-12 anni, richiede risposte precise: quali servizi resteranno al Policlinico? Quale sarà il futuro del pronto soccorso? Quali saranno gli effetti sugli spostamenti dei pazienti e sull'organizzazione del personale? Non siamo contrari a migliorare gli ospedali, ma siamo contrari all'accentramento quando rischia di ridurre la prossimità dei servizi. Prima di ipotizzare trasformazioni così profonde, il sindaco e le istituzioni competenti devono chiarire costi, tempi, alternative e conseguenze concrete per la popolazione'.

Patto per il Nord Modena chiede che il futuro della rete ospedaliera 'venga discusso pubblicamente, coinvolgendo professionisti sanitari, lavoratori, amministrazioni e cittadini, con garanzie chiare sulla continuità dei servizi e sull'accessibilità delle cure'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Policlinico-Baggiovara, 20 anni di sprechi e scelte sbagliate, io c'ero'

'Policlinico-Baggiovara, 20 anni di sprechi e scelte sbagliate, io c'ero'

Sferzata Lega in commissione, Modena intitola una via a Norma Cossetto

Sferzata Lega in commissione, Modena intitola una via a Norma Cossetto

Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Policlinico svuotato, Pulitanò (Fdi) attacca Mezzetti: 'Assoluta mancanza di visione strategica'

Policlinico svuotato, Pulitanò (Fdi) attacca Mezzetti: 'Assoluta mancanza di visione strategica'

Policlinico svuotato, anche la Fials durissima contro Mezzetti: 'La sanità modenese non è un monopoli'

Policlinico svuotato, anche la Fials durissima contro Mezzetti: 'La sanità modenese non è un monopoli'

Modena, Policlinico svuotato: per il sindaco chi dice la verità 'alimenta paure'. Ma la Modena mostra il re nudo

Modena, Policlinico svuotato: per il sindaco chi dice la verità 'alimenta paure'. Ma la Modena mostra il re nudo

Spazio ADV dedicata a Smart Life Festival 2026
Articoli più Letti Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Articoli Recenti La Modena svela: 'Policlinico svuotato, oggi cala il sipario ma noi dipendenti Aou lo sapevamo da dicembre'

La Modena svela: 'Policlinico svuotato, oggi cala il sipario ma noi dipendenti Aou lo sapevamo da dicembre'

Policlinico svuotato, il sindaco Mezzetti ora è in difesa: 'Nel XXI secolo chi rimane fermo muore'

Policlinico svuotato, il sindaco Mezzetti ora è in difesa: 'Nel XXI secolo chi rimane fermo muore'

'Ospedali Modena, da Mezzetti opera di trasparenza, ma la Ctss va coinvolta. No a piani appresi dai giornali'

'Ospedali Modena, da Mezzetti opera di trasparenza, ma la Ctss va coinvolta. No a piani appresi dai giornali'

Addio a Marisa Malavasi, anima di Forza Italia nella Bassa

Addio a Marisa Malavasi, anima di Forza Italia nella Bassa