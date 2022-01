Polizia locale, domani lo sciopero: la trattenuta va in beneficienza

Come annunciato , domani 15 gennaio, Il Sulpl sindacato della Polizia Locale, ha indetto uno sciopero a carattere nazionale con presidi davanti alle Prefetture di tutta Italia.Anche a Modena pertanto si terrà un presidio davanti alla Prefettura di viale Martiri della Libertà indicativamente dalle 09.30 alle 12, al quale parteciperanno anche agenti della Polizia Locale Terre Castelli.'Il Sulpl è stato costretto a questa iniziativa a seguito dell'ennesima ingerenza del Ministero dell'Interno che ha stravolto la proposta di riforma che la Categoria aspetta dal lontano 1986, testo che era già stato votato all'unanimità dalla prima Commissione Affari Costituzionali della Camera.'Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che potranno essere arrecati domani - conclude Daniele Baisi, rappresentante Sulpl Terre Castelli - saranno garantiti solamente i servizi minimi essenziali ed informiamo che il Sulpl Terre Castelli ha dato mandato all’Ufficio personale di devolvere la “trattenuta” dello sciopero all’Associazione di volontariato senza fini di lucro “#iostoconvoi” di Savignano Sul Panaro che è presente all’interno del reparto oncologico dell’Ospedale si Vignola, per dare supporto ai pazienti'.Distinti saluti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.