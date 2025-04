Polizia locale, il neo-comandante Alberto Sola si presenta agli agenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Dobbiamo essere orgogliosi di lavorare in questo Comando e a tutti chiederò il massimo impegno: lo dobbiamo ai cittadini, a noi stessi e a tutti coloro che indossano la divisa della Polizia locale, consapevoli della complessità delle sfide che ci aspettano'. Nella mattinata di oggi, presso la Sala Rabitti del Comando di via Galilei, il nuovo comandante Alberto Sola ha salutato operatrici e operatori del Corpo della Polizia locale di Modena, introdotto dal sindaco e dall’assessore alla Sicurezza Camporota, presente anche il direttore generale Lorenzo Minganti, entrato, come lui, da pochi giorni in servizio all’Amministrazione comunale di Modena.

'E' importante il lavoro di tutti a prescindere dal ruolo, dove il problema del collega è anche il mio e occorre condividere il contributo arricchente di ciascuno, anche in termini di idee.

Questa trasversalità operativa tra le varie unità di Polizia locale è estesa a tutta l’Amministrazione comunale nell’interazione con gli altri Settori, oltre che con le altre Istituzioni, soggetti e cittadini perché si vince solo insieme' - ha detto Sola. Quella della Polizia locale sarà un’azione che si dipana su tre orizzonti temporali: nell’immediato perché la macchina non può permettersi interruzioni, a medio periodo e nel lungo periodo per lavorare anche alle sfide e agli obiettivi che oggi sembrano irrealizzabili, preparando le condizioni affinché lo siano domani'. Infine, il richiamo ad essere non solo professionali, 'ma anche a trasmettere la nostra professionalità e l’attenzione ai dettagli, perché le piccole cose fanno le grandi cose'.