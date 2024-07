Polizia locale Modena, visita a sorpresa di Mezzetti. Il Sulpl attacca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oggi, a sorpresa il sindaco Mezzetti, unitamente alla direttrice generale poco dopo mezzogiorno si è presentato al Comando di via Galilei, effettuando un rapido passaggio nei vari uffici del Settore e, successivamente, ci è stato riferito, le pattuglie esterne sono state chiamate via radio a rientrare rapidamente nella sala riunioni, dove è stato fatto affluire con altrettanta velocità il personale amministrativo e gli agenti che svolgono servizio interno, per un saluto del primo cittadino'. A dare conto dell'incontro di questa mattina è il segretario del Sulpl, Elisa Fancinelli.







'Il Sulpl, che si rammenta rappresenta non solo l'85% del personale sindacalizzato della Polizia Locale ma è il secondo sindacato nell'Ente per numero di iscritti esprime, ancora una volta, forte rammarico in quanto né gli operatori né i rappresentanti sindacali erano stati informati, quest'ultimi impegnati, 'casualmente', in un incontro di trattativa sindacale fissato dall'Amministrazione stessa che è terminato alle 13, quando Mezzetti aveva già lasciato via Galilei - continua Fancinelli -.



Siamo certi che l'appuntamento fosse fissato da giorni, considerando anche i numerosi impegni del sindaco, e appare piuttosto anomala questa dimenticanza, considerando l'opportunità che avrebbero colto numerosi agenti, partecipando anche fuori servizio, di presenziare, considerando, tra l'altro, che a parte per gli auguri di Natale fissati dall'Amministrazione, l'ultimo sindaco a far visita alla sua Polizia Locale, da cui ricordiamo dipende direttamente in base alla legge nazionale, è stato Pighi e risale ad almeno 12 o 13 anni or sono. Nonostante ciò il Sulpl conferma lealtà e il massimo contributo e collaborazione al sindaco e alla Giunta, vigilando tuttavia con attenzione sui richiamati principi di 'rispetto e ascolto' che contraddistingueranno il percorso della Giunta dei prossimi cinque anni, a beneficio dei cittadini e dei dipendenti del Comune'.