Polo Conad, il PD plaude alla rigenerazione e al percorso partecipato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Un progetto sul quale è arrivato nei giorni scorsi il via libera della conferenza dei servizi e che ora, senza ulteriori modifiche, potrà affrontare il passaggio in Consiglio Comunale. Dove il gruppo PD dichiara di essere 'pronto a discutere con tutte le forze politiche, continuando il dialogo ed il confronto con i cittadini e i comitati nell'interesse collettivo del quartiere'.Il progetto presentato ieri nella sede modenese di Conad Nordovest per il PD dimostra 'che che la buona politica conta ed è in grado di trovare le migliori soluzioni per la città. Un progetto di cui siamo soddisfatti e che che nella sua versione finale riesce a tenere insieme sostenibilità ambientale, lavoro ed esigenze della comunità urbana'.'Modena - conclude il gruppo PD - è una città economicamente attiva, dinamica e capace di attrarre investimenti che portano sviluppo e tutelano la buona occupazione ma sempre con grande attenzione all'ambiente. Ringraziamo tutti gli Enti Pubblici che hanno partecipato a questo percorso tecnico e nei quali riponiamo la amssima fiducia, che hanno cercato di cogliere le diverse istanze provenienti del territorio. E, dall'altra parte, il proponente privato ha sempre mostrato grande disponibilità a migliorare il progetto, mantenendo a Modena l'investimento e relativa occupazione'Nella foto, Antonio Carpentieri, Capogruppo PD Modena, e Federica Venturelli, Consigliere comunale e segretaria cittadina del partito