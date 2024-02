'Porta a porta: annunciare 'tavoli' è distrazione, si cambi assessore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. Da tempo Fratelli d’Italia ne chiede le dimissioni. Il sindaco potrebbe revocarla e ne avrebbe tutte le motivazioni ma non lo fa e così il problema del degrado cittadino causato dal sistema di raccolta differenziata non si risolve'. A intervenire ècapogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.'Il tavolo permanente che il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno votato in Consiglio Comunale altro non è che una delle solite finte partecipazioni di popolo a cui la sinistra cittadina è tanto affezionata: metto a sedere tutti per mesi per controllare il dissenso e butto la palla in avanti sperando che i modenesi mandino giù anche questo ennesimo boccone amaro senza che il Pd ne abbia da pagare le conseguenze.

Una mossa in vista delle elezioni insomma che ha una sola finalità: consentire al Pd di mantenere il potere', continua Rossini.



'Due cose erano e sono da fare: revocare l’assessore Filippi visto che non si decide a rassegnare le dimissioni e ripristinare i cassonetti. Niente inutili tavoli. La città ha bisogno di risposte immediate dopo essere stata ridotta ad una discarica dall’incapacità della giunta. Non c’è più tempo' - conclude la capogruppo Fdi.