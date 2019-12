Pranzo Natale degli anziani alla Rotonda: Bonaccini cameriere-oratore

'Con i tantissimi volontari che, oggi come ogni anno presso “La Rotonda” di Modena, servono il pranzo di Natale a centinaia di persone che hanno nulla o poco di più. Perché non conta cosa trovi sotto l’albero di Natale, ma chi ci trovi intorno'. Stefano Bonaccini non perde occasione di presenziare ad eventi pubblici in vista del voto del 26 gennaio e anche il tradizionale pranzo natalizio dei poveri al Conad della Rotonda (giunto alla 22esima edizione), con menù targato Cir, lo ha visto protagonista, sia come cameriere che come oratore con discorso pre-pranzo.

Presenti, a servire i 230 convitati, oltre a Bonaccini, l’assessore comunale alle politiche sociali Roberta Pinelli, il presidente di Croce Blu Modena Anna Perazzelli, il direttore di Conad Giovanni Bruno Megali. In rappresentanza del vescovo il vicario generale don Giuliano Gazzetti.