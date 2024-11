Preferenze, nel Pd passano Muzzarelli, Costi e Sabattini. Ferrari spera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l'ottimo risultato del Pd , a Modena potrebbe scattare anche il quarto consigliere ed ecco allora che spera Ludovica Ferrari giunta quarta con 5mila voti. Seguono Baraccani, Negro, Gasparini e Rinaldi.In casa centrosinistra passa probabilmente anche il consigliere modenese Avs con Paolo Trande che come avevamo preventivato sbaraglia tutti gli altri candidati con 2mila e 200 voti, davanti a Giorgia Bartoli e Tamara Calzolari.

Per i Civici con De Pascale record di preferenze per Vincenzo Paldino che supera con oltre 1800 preferenze Franchini e Taurasi di Italia Viva ma a causa dello scarso risultato a livello regionale potrebbe non scattare il consigliere a Modena. Stesso discorso per il M5S dove vince la sfida delle preferenze Barbara Moretti (oltre 650 voti) sul coordinatore Bonora, ma per il flop del Movimento non ottiene il biglietto per Bologna. Malissimo la lista Riformisti-Azione, dove Stefania Cargioli fa comunque registrare il maggior numero di preferenze.

g.leo.