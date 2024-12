Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per questo sottoscriviamo l’appello della rete perché le istituzioni cittadine, l’Azienda ospedaliera, la Questura lavorino insieme per instaurare delle “zone cuscinetto” intorno ai presidi sanitari, dove non sia possibile esercitare alcun tipo di ostracismo e stigma nei confronti delle pratiche sanitarie autorizzate dalla legge. La situazione – continua Belloi - che si protrae da mesi con ripetuti episodi, non può continuare così senza che le autorità prendano provvedimenti, nel rispetto sia delle donne che delle normative. Il sindaco, in quest’ambito, non ha strumenti per intervenire, ma che ne pensa il Prefetto? È arrivato il momento di fare qualcosa'.