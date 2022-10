Primo novembre: i medici non vaccinati possono finalmente tornare al lavoro

'L’obbligo vaccinale è scaduto lo scorso giugno e sopravviveva fino a dicembre per gli operatori sanitari. Noi abbiamo deciso di anticipare al primo novembre la fine dell’obbligo e questo ci consente di recuperare 4 mila persone ora ferme in un sistema sotto-organico'. Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha messo la parola fine ufficialmente all'incubo dei medici sospesi perchè avevano scelto di non aderire alla campagna vaccinale.Una anomalia tutta italiana che ora il Governo, in piena discontinuità con la linea Draghi-Speranza, ha sanato.Prorogato invece l’obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa. 'Se ci saranno nuove varianti siamo pronti a intervenire. Quanto al bollettino dei dati sul Covid, i dati sono raccolti tutti i giorni ma avere una stima settimanale dà un quadro diverso. I dati non sono secretati e sono a disposizione delle autorità competenti' - ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci.