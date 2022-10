Pro Vita e Famiglia, manifesti strappati a Modena

'Il Codice penale punisce la pedofilia, la Costituzione protegge l'infanzia, le leggi in vigore la tutelano e c'è chi straparla di non so quali diritti imbrattando e distruggendo a Modena i manifesti di Pro Vita e Famiglia che difendono questi principi'. A parlare è(Popolari liberali) a commento delle immagini dei manifesti strappati in centro a Modena, nella zona dietro al Teatro Storchi.'Non è tollerabile l'atteggiamento di chi vuole imporre un pensiero unico addirittura tentando di censurare la libertà di espressione di chi è in sintonia con principi cardine del nostro ordinamento giuridico' - chiude Giovanardi.