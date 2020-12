Processo a Bianchini, i tecnici danno ragione a opposizione. Modena non sarà parte civile

Il Comune di Modena non si è costituito parte civile nel processo cosiddetto “White list” relativo all’impresa Bianchini costruzioni di San Felice sul Panaro nonostante nei giorni scorsi il Consiglio comunale, approvando uno specifico ordine del giorno, avesse invitato l’amministrazione a valutarne l’ipotesi, dopo la verifica della fattibilità dal punto di vista giuridico. E oggi il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha spiegato in Consiglio comunale come “la decisione sia stata assunta dalla Giunta, che si è subito attivata per la verifica richiesta dal Consiglio, sulla base delle valutazioni e delle considerazioni dei tecnici secondo i quali, visti i reati per i quali gli imputati sono a processo, mancano i presupposti per la costituzione di parte civile”.

In particolare, il sindaco ha spiegato che i tecnici stessi hanno rilevato “una carenza degli elementi di astratta configurabilità del danno che avrebbe subito il Comune e la titolarità del predetto diritto”.



I tecnici insomma hanno accolto i rilievi che l'opposizione aveva fatto motivando il voto contrario a quell'odg presentato da Sinistra per Modena.

Elisa Rossini (Fdi-Pdf) aveva infatti ricordato che la richiesta di costituirsi parte civile “si effettua se il richiedente risulta parte lesa o danneggiata: in questo caso, quindi, la richiesta è fuori luogo e ideologica in senso negativo. L’Assemblea non ha gli elementi per capire se sussistano gli estremi per la procedere. Inoltre, ragionando sulle modalità di modifica del 416 bis citate nel documento, la mozione resta vaga, manca un’indicazione sulle possibili variazioni”.

“Se il Comune avesse riscontrato un danno subìto dalla città – aveva dichiarato similmente Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia – avrebbe potuto muoversi con un atto di giunta. Attenzione ad utilizzare questo strumento, visti i molti casi di ribaltamento delle pronunce nei vari gradi di giudizio. Non bisogna aver fretta, peraltro in alternativa esiste la richiesta di risarcimento danni successiva a un’eventuale sentenza penale”.