Progetto maxi accumulatori a San Damaso, i cittadini incontrano il sindaco: 'Preoccupazioni e richieste condivise'

Si è tenuto ieri a Modena un incontro tra il comitato dei cittadini di San Damaso e il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per discutere del contestato progetto di installazione di 160 container di grandi accumulatori di energia elettrica (BES) nelle aree adiacenti alla centrale Terna e all'area residenziale della zona. Un confronto molto atteso dai residenti, che da un anno denunciano i potenziali rischi ambientali e la mancanza di trasparenza sulle caratteristiche e sull'impatto del progetto su cui si era espresso anche negativamente il consiglio comunale.Fulvio Orlando, portavoce del comitato, ha presentato le principali criticità già illustrate in un volantino distribuito sul territorio: rischio idrogeologico, inquinamento acustico ed elettromagnetico, tutti aspetti – ha ribadito – su cui non esistono dati certi. “Non siamo contrari a prescindere – ha sottolineato – ma vogliamo chiarezza, perché oggi ci troviamo davanti a un progetto poco chiaro e potenzialmente pericoloso”.Orlando ha inoltre evidenziato come la stessa presenza della centrale elettrica Terna sia oggetto di discussione: “Non doveva esserci nemmeno quella, ora si parla addirittura di ampliarla. È inaccettabile per un’area come San Damaso, già fragile dal punto di vista ambientale”.Il sindaco, stando al resoconto di alcuni dei 7 componenti del comitato presenti, avrebbe dichiarato di condividere molte delle preoccupazioni espresse dai cittadini, aggiungendo che anche a livello comunale e regionale si stanno già valutando le implicazioni del progetto. Anche a livello urbanistico. Non a caso all'incontro era presente anche l'assessore Carla Ferrari. Dall'incontro è emerso che BES non sono attualmente regolamentati dal piano urbanistico, né sono equiparati alle fonti rinnovabili come il fotovoltaico e questo rende il tema ancora più delicato.L’amministrazione comunale avrebbe già avuto un primo incontro con i proponenti dell’impianto, ma senza particolari sviluppo. Il comitato ha quindi richiesto l’apertura di una conferenza dei servizi sincrona, per consentire un confronto diretto e trasparente tra tutti i soggetti coinvolti, evitando che le decisioni vengano prese senza un reale coinvolgimento della cittadinanza. “Al momento tutto procede in modo unilaterale, senza ascoltare nessuno”, ha denunciato Orlando.Nel corso dell’incontro, è emerso che il progetto risulterebbe al momento sospeso. Il comitato ha inoltre annunciato l’intenzione di chiedere un incontro con i consiglieri regionali eletti a Modena, per portare la questione a un livello istituzionale più ampio e ottenere maggiori garanzie normative.Gi.Ga.