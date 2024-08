Proroga concessione moschea nel giorno del voto, così Mezzetti difende Muzzarelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Dopo avere tentato di giustificare tecnicamente in modo decisamente goffo il fatto che il Consiglio comunale è stato bellamente ignorato dalla precedente giunta in palese violazione delle sue competenze previste dalla legge e di fare passare un atto fondamentale di indirizzo politico – quale è quello contenente una proroga di un comodato in considerazione di investimenti consistenti anche da parte del Comune - come un semplice passaggio di una serie di altri, il Sindaco si avventura in una affermazione che ritengo molto grave sostenendo che la decisione assunta dal suo predecessore era tesa a “rassicurare la Comunità islamica dopo le polemiche dei mesi precedenti sul trasferimento dell’attività”.

Ora: la delibera di giunta che proroga sino al 2063 una concessione in scadenza nel 2033 è del 4 di giugno e il sindaco Muzzarelli ha firmato il protocollo con la Comunità Islamica nella mattina dell’8 giugno ad urne quasi aperte. Perché il sindaco Muzzarelli con quello che oggi appare evidente essere il consenso del suo potenziale successore, ha sentito la necessità pochi giorni prima della scadenza del suo mandato di “rassicurare” la Comunità islamica? Che fretta c’era? Non si poteva attendere l’insediamento della nuova giunta che si sarebbe verificato di lì a poco anche in vista di un eventuale esito del voto in favore di una coalizione differente dal centro sinistra? Non sarebbe anche stato più corretto nei confronti dei cittadini modenesi che fosse la nuova giunta di qualsiasi colore a decidere come procedere? Non sarebbe stato più democratico? Viene il dubbio che l’unico motivo di urgenza fosse la necessità di rassicurare la Comunità islamica proprio in vista del voto dell’8 giugno forzando così le istituzioni e piegandole alle logiche e alle necessità del partito”, continua Rossini.



“E Mezzetti aveva l’occasione per mostrare una discontinuità con una gestione che ha visto per decenni le istituzioni piegate alle esigenze del partito. Poteva annullare la delibera in autotutela ma ha deciso di porsi in continuità con l’atteggiamento arrogante del suo predecessore e così anche le illusioni di una discontinuità vanno via via sgretolandosi. Con buona pace dei modenesi che – va detto – probabilmente illusi dalle promesse elettorali e dalle “rassicurazioni” ricevute hanno dato di nuovo fiducia ad un partito che ha fatto delle istituzioni cosa propria”, conclude Rossini.