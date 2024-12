Provincia Modena, Gozzoli super dirigente: vittoria di Muzzarelli su Braglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

promozione di Luca Gozzoli in Provincia di Modena rappresenta certamente una vittoria dell'ex presidente Giancarlo Muzzarelli (oggi consigliere regionale Pd), sull'attuale presidente Fabio Braglia.Dieci anni sindaco Pd di Spilamberto, ex assessore provinciale, ex capogruppo Pd in Provincia, Gran Maestro della Consorteria del Balsamico, Gozzoli è stato capo dello staff del presidente della provincia con Muzzarelli, con Tomei e con Braglia.Una figura fedelissima dell'ex sindaco di Modena e che - dal punto di vista politica - ha rappresentato una sorta di 'commissario' interno rispetto alla presidenza di Braglia. Ex Ds Gozzoli, cattolico Braglia, il dualismo tra i due è in fondo lo specchio della mai saldata fusione tra le due anime del Pd.

Ebbene, ora al termine di una selezione interna Gozzoli si ritrova - senza aver avuto mai alcuna esperienza nel settore - a guidare il corpo della polizia provinciale sostituendo una professionista della polizia locale, con prestigiosa e apprezzata carriera, come Patrizia Gambarini. Ma non solo: Gozzoli come detto guiderà anche il Servizio affari generali, settore chiave per l'ente di viale Martiri. Insomma, un ruolo di vertice che sicuramente complicherà ulteriormente il rapporto col presidente Braglia.

Giuseppe Leonelli