'Pug Modena, Consiglio comunale ridotto a organo ratificatore Giunta'

'Il Pug o Piano Urbanistico Generale introdotto dalla Legge Regionale ER n. 24/2017 è un atto complesso di fondamentale importanza per il futuro assetto urbanistico della città ed è destinato a sostituire il PRG (piano regolatore generale) vigente, il cui ultimo aggiornamento risale al 2003 con la previsione in base alla normativa regionale (cosiddetto spacchettamento) del PSC (piano strutturale comunale), del POC (piano operativo comunale) e del RUE (regolamento urbano edilizio). La procedura ordinaria prevede che il Pug sia assunto dalla Giunta comunale entro il 1 gennaio 2022, comunicato al Consiglio comunale e che solo a seguito della presentazione pubblica del piano, alle consultazioni e alla valutazione delle osservazioni scritte da parte di tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, professionisti, associazioni di categoria…) debba essere adottato e poi definitivamente approvato dal Consiglio comunale'. Così in una nota i consiglieri di Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini e Antonio Baldini. nella seduta del 29 dicembre comporterà a partire dalla sua prossima pubblicazione l'immediata coesistenza in determinate ipotesi della disciplina delle norme del PRG con quelle del PUG (cosiddetta “doppia conformità”): l’assunzione non è dunque a ben vedere un atto di democrazia o di maggiore coinvolgimento del Consiglio come sostenuto dall’Assessora all’Urbanistica, ma rischia di fare correre alla nostra città non un passo avanti verso la futuristica “Modena 2050” ma un salto nel buio - aggiungono Rossini e Baldini -. Abbiamo nelle settimane scorse più volte chiesto in Commissione le ragioni di tale scelta “politica” senza ricevere risposte convincenti. Il sindaco Muzzarelli con tono trionfalistico ha dichiarato che il nuovo Piano Urbanistico Generale dovrebbe rappresentare l'“eredità” più importante di questa consiliatura, ma la scelta di fare assumere al Consiglio comunale – ormai ridotto a un organo ratificatore della Giunta comunale e costretto ad esaminare nell’arco di meno di due settimane e per di più in periodo natalizio un documento lungo centinaia di pagine – non solo appare inspiegabile a rigor di logica, ma non porta alcun beneficio in termini di democrazia reale alla nostra città: le osservazioni e le consultazioni dei cittadini arriveranno in realtà a cose fatte e a poco serviranno le pubbliche assemblee nei quartieri che il Partito Democratico e i partiti al suo seguito dicono di voler fare per rafforzare un percorso di coinvolgimento della cittadinanza; l’intero contenuto del PUG è stato calato dall’alto ed è un’operazione di marketing politico della Giunta Muzzarelli, in barba alla partecipazione e alla inclusione da sempre sbandierata dal centro-sinistra modenese'.