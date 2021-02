Quello di Draghi sarà un governo di destra. Lo dicono i numeri

Da due, tre giorni in qua, non c'è quotidiano, radio, telegiornale e canale Tv che non stia rincorrendo Salvini per ottenere da lui un'intervista, un pensiero, l'elargizione di una delle sue perle di saggezza. Ed ovviamente, ogni media ottiene ciò che desidera, dato che 'il nostro', che era rimasto da tempo pressochè ai margini del loro interesse (salvo per quanto d'obbligo di perequazione partitica per legge e salvo per quanto edito dalle testate di parte) ora, più che 'interessato' a farlo, si mostra più che disponibile e generoso nel rimettersi al centro della scena.

Ma a cos'è dovuto questo repentino ed esteso cambio d'interesse che, veicolato dai media, sta diventando collettivo? Al fatto che Salvini e Lega si siano fatti promotori e sostengano autonome progettualità di una qualità 'geniale' e tanto rivoluzionaria da toglierci di torno i nostri guai definitivamente ed in pochissimo tempo? E che, pertanto, si meritino tutto questo interesse?

A me non sembrerebbe proprio. Secondo me, il motivo di tutto ció è legato all'irragionevole comportamento politico di Italia Viva che ha fatto ció che tutti noi ben sappiamo e che, di fatto, ha creato le condizioni per rimettere degli Attori, quali Forza Italia e appunto la Lega, che erano stati messi all'angolo, al centro del nostro futuro palcoscenico politico.

E l'imperversare di Salvini sui media ne é la prima, ma solo la prima (temo) inevitabile conseguenza.

Ma oltre al 'fastidio' che questa cosa può suscitare in chi si vede lontano, che più lontano non si può, dalle politiche leghiste, ciò che dovrebbe maggiormente preoccupare chi ha pensato che gli equilibri politici creati da Conte potessero (finalmente) aver spostato almeno un pochettino l'asse verso una sinistra europeista e progressista e che al contempo auspicava la prosecuzione di questa esperienza come l'attualmente migliore possibile... si trova oggi, invece, di fronte a ben diversa prospettiva.

Adesso, infatti, fatti i conti, come presto faranno tutte le forze politiche, anche quelle che oggi si dicono 'mosse' esclusivamente dall'interesse collettivo, non sarà possibile che dover constatare una vera e propria virata di rotta esclusivamente verso la destra che oggi solo per mera convenienza si mimetizza, ma che non potrà che tornare alla sua autentica è vera natura.

E facciamoli i conti (anche se sconsiglio la loro lettura ai frettolosi ed agli impazienti), da fonti istituzionali Camera e Senato.

Il Movimento 5 stelle conta 190 deputati e 92 senatori

La Lega conta 131 deputati e 63 senatori

Il Partito Democratico conta 93 deputati e 35 senatori

Forza Italia conta 91 deputati e 52 senatori

Fratelli d'Italia conta 33 deputati e 19 senatori

Leu conta 12 deputati

Italia Viva conta 28 deputati e 18 senatori

Il Gruppo Misto conta 51 deputati e 22 senatori

Partiamo dai numeri di 'chi' si è già pronunciato a favore del Governo Draghi:

Lega (131+63) più Forza Italia (91+52) da una parte: la destra

PD (93+35) più Italia Viva (28+18), ammesso e non concesso sia ancora sinistra, dall'altra: la sinistra

Fratelli d'Italia (33+19) per il No... comunque: destra

Movimento 5stelle (190+92) in 'forse'

Leu (12) in 'forse'

Al momento, quindi, Draghi si troverebbe a tentare di governare con (131+63+91+52) cioè 337 voti di destra, di cui 222 alla Camera e 115 al Senato e (93+35+28+18) cioè 174 di sinistra di cui 121 alla Camera e 53 al Senato.

Totale alla Camera 396 voti (222 destra e 174 sinistra)

Totale al Senato 167 voti (115 destra e 53 a sinistra)

Come si può vedere... una notevole differenza fra destra e sinistra, a netto favore della prima

In buona sostanza è di questo che si deve ringraziare Italia Viva: la sbandata a sinistra, con la quale, volente o nolente, dovrà fare i conti il prof Draghi... pena lo scioglimento del suo dicastero e la sua prima 'sconfitta' politica.

Tuttavia, il mio (ironico) 'Grazie Italia Viva' potrebbe anche non essere esclusivamente beffardo e derisorio, qualora si pensasse anche, però, che seppure dei tutto estranea alle intenzioni dell'uomo di Rignano, la situazione che si é venuta a creare, oltre che quello della Lega, rimette anche e soprattutto (dati i suoi numeri) il ruolo del Movimento 5stelle al centro del potere decisorio...

Ed è ciò che io mi sento di auspicare, ancora nel momento in cui ignoro le scelte che il Movimento vorrà adottare. A parziale bilanciamento di una fase governativa che, come dice Tomaso Montanari, più che condivisibilmente, col beneplacito di molti, pare avviarsi ad essere più un'Aristocrazia che non una Democrazia.



Giovanni Finali