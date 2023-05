Raccolta differenziata, alla fine anche il M5S boccia modello Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La situazione, dopo l’avvio della raccolta differenziata in città, è sotto gli occhi di tutti. Le lamentele sono sempre più incessanti e la prospettiva che con l’imminente stagione estiva la situazione scivoli anche verso una pericolosa crisi igienica non è certo irreale'.Anche il Movimento 5 Stelle di Modena stronca il modello di raccolta porta a porta adottato a Modena.'Noi non scenderemo mai nella scorretta e pericolosa demagogia di un centro destra indifferente ai problemi ambientali che oggi chiede di tornare al precedente sistema e vuole rinunciare alla raccolta differenziata, con ciò non ponendosi l’obiettivo di chiudere l’inceneritore. Tuttavia, è assolutamente necessario un cambio di passo radicale sia dell’Amministrazione comunale che del gestore Hera, i quali, entrambi, devono iniziare a mettere in atto ogni azione che possa agevolare i cittadini in questo momento critico - afferma il M5S -.

Urge un’azione informativa e di supporto molto più capillare, un incremento della frequenza di raccolta e un sistema che assicuri immediate premialità, anche economiche, per i cittadini che pongono in essere comportamenti virtuosi, a fronte di un maggiore controllo sui comportamenti scorretti'.



'Urge una ben maggiore pulizia delle strade e la risoluzione dei tanti (troppi) problemi nel funzionamento dei nuovi cassonetti. Se prima non vengono risolti tutti questi problemi, l’avvio della raccolta porta a porta nelle zone più popolose e densificate della città facilmente renderà ancora più critica ed insopportabile la situazione per Modena e i modenesi. Eppure sindaco e Giunta appaiono totalmente assenti e pressoché disinteressati alla risoluzione di tutti questi problemi che sono sotto gli occhi di tutti e che rischiano di fare fallire il sistema di raccolta differenziata - continuano i 5 Stelle -. A questo punto non è sufficiente il richiamo per Hera agli impegni contrattuali previsti dal bando di gara. Urgono misure immediate che vadano incontro alle esigenze dei cittadini e che assicurino un sistema di raccolta efficace in grado di rendere la città pulita, di fare diminuire i costi per i cittadini e di spegnere il prima possibile l’inceneritore. Serve un intervento immediato del sindaco e della Giunta, in assoluta controtendenza con quanto fatto (o meglio, non fatto) finora'.