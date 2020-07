Rassegna stampa Emilia Romagna: la Regione spende altri 70mila euro

Si scoprono nuovi tasselli nelle spese per la gestione dell'ufficio stampa della Regione Emilia Romagna. Come noto solo per l'attività di comunicazione della giunta regionale i cittadini emiliano romagnoli nel 2018 hanno speso oltre 2 milioni di euro . Una cifra motivata di recente dal sottosegretarioin risposta a una interrogazione di Fratelli d'Italia.Una cifra che non ha impedito di affidare in modo diretto quest'anno ala gestione dei social istituzionali e una serie di altri servizi ad altre società Bene, da una delibera del 30 giugno, si scopre che l'ufficio stampa interno nonostante il costo per le casse pubbliche, non si occupa del servizio di rassegna stampa quotidiana. Tale servizio telematico infatti viene affidato all'esterno per una cifra di 70mila e 469 euro per il periodo di 24 mesi dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.Tale servizio è stato affidato direttamente a. L’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta infatti cura solo la diffusione della rassegna stampa telematica quotidiana (cartacea, audio-video, web e social) 'con l'obiettivo di assicurare agli organi politici e alle strutture organizzative una panoramica informativa esauriente e completa su tutti i fatti, le iniziative e le polemiche che riguardano direttamente e indirettamente la Regione'. La diffonde appunto, ma materialmente non la fa. E il servizio costa, come detto, ai cittadini 70mila euro in due anni.