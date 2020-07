Giunta regionale, ecco perchè l'ufficio stampa da 2 milioni non basta

'Il servizio affidato alla società Tracce srl di Modenaè di supporto alla gestione dei profili social della Regione per campagne di comunicazione istituzionale e di informazione di pubblica utilità, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini. Dunque un incarico affidato per garantire la continuità di questa specifica attività e limitato nel tempo in attesa dell'avvio di una nuova procedura di gara come avvenuto nel novembre 2018. L'ordinaria attività dell'Agenzia di informazione e comunicazione della giunta ha infatti subito una rivoluzione a causa della emergenza sanitaria'. Con queste parole il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia Romagnaha risposto alla interrogazione del consigliere Fdi sul caso sollevato nei giorni scorsi da La Pressa.Come si ricorderà nell'ultima delibera regionale datata 9 giugno 2020 si era proceduto all''Affidamento diretto per i servizi di supporto alle attività di gestione dei profili social della regione Emilia Romagna a Tracce srl di Modena'. Parliamo di 44.530 euro (Iva compresa) pagati direttamente a Tracce per gestire i social istituzionali fino a febbraio 2021.Per avere un quadro degli investimenti della giunta Bonaccini sulla comunicazione eravamo andati a vedere le spese (riferite al 2018) della Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia Romagna diretta da Giuseppe Pace (il cui incarico è stato appena rinnovato per 121mila e 750 euro all'anno). Si trattava nel 2018 di un ufficio composto da 25 persone di cui 18 giornalisti. Oltre a Pace, vi sono un capo redattore (117mila euro di compenso, contributi compresi), 4 vice capi redattore (da 86mila a 106mila euro), 4 capi servizio, 2 vice capi servizio, 4 capi servizio, 3 redattori esperti e un redattore. Spesa complessiva annua 2 milioni e 43mila euro.'Durante l'emergenza sanitaria la comunicazione della giunta non si è mai fermata - continua Baruffi nella sua risposta - concentrandosi però sulla comunicazione di crisi, il che ha portato al rallentamento delle altre attività, compresa la definizione della nuova procedura di gara'.Baruffi infine sottolinea nella risposta a Barcaiuolo come il parametro economico del 2018 (quello come detto citato ndr) non sia stato mantenuto nel 2019. Il Cnlg non è più applicato dalla Regione e i giornalisti assunti nella Agenzia oggi rivestono al qualifica di giornalista pubblico.