Rave Modena, Moretti (Lega): 'Porre fine all'illegalità e ai danni alla città'

'Nelle modalità che le forze dell'ordine, coordinate dalla Prefettura, riterranno opportune, è auspicabile che venga posto fine al più presto alla situazione di potenziale pericolo e danno per l'intera città derivante dalla grande occupazione abusiva a nord di Modena . La disposizione del Ministro dell'interno sullo sgombero va applicata. La situazione ora monitorata, va fatta sparire al più presto'.A parlare è la consigliera della Lega di Modena Barbara Moretti, insieme al collega Giovanni Bertoldi.'Non si può accettare che i danni già arrecati a Modena anche sul piano della mobilità e della fiera in corso si ripetano domani, con presumibile maggiore impatto, sia nei due giorni di festività. Senza considerare il rischio legato ad una concentrazione così alta di persone in luoghi e spazi non sicuri. Il messaggio deve essere chiaro. Occupazioni abusive, e situazioni di illegalità e insicurezza vanno fronteggiate e risolte. Ringraziamo le forze dell'ordine che in queste ore sono impegnate a gestire il presidio dell'area a garanzia della sicurezza di tutti e nelle operazioni di un eventuale sgombero' - chiudono Moretti e Bertoldi.