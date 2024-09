'Ravenna ha ricevuto 40 milioni, ma non ha utilizzato neanche un euro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A parlare è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per l'Emilia-Romagna. 'Nella fattispecie - prosegue Barcaiuolo -, dei 128 milioni di euro assegnati dal governo per mettere in sicurezza gli alvei e i fiumi, la Regione ne ha spesi soltanto 49. Se poi scendiamo nel merito delle singole amministrazioni, ci accorgiamo che comuni come quello di Ravenna che, insieme alla Provincia, ha ricevuto 40 milioni, non hanno utilizzato neanche un euro'.'Dopo l'incubo del 2023 - sottolinea il coordinatore regionale - si stanno ancora una volta registrando danni per milioni di euro, e purtroppo questo non dipende dalle piogge torrenziali, ma dal fatto che chi doveva occuparsi della sicurezza del territorio, non ha fatto il proprio lavoro.

Come se non bastasse, da maggio 2023, la regione non ha mai trasmesso al Governo lo stato del reticolo idrografico e del dissesto di versante, come più volte le è stato richiesto. Ciò che sta accadendo in questi giorni, si somma alla tragedia, per molti aspetti evitabile, del maggio 2023 - conclude Barcaiuolo - e denota negligenze gravissime da parte della Regione e di alcune amministrazioni nei confronti dei propri cittadini e della loro incolumità. Siamo arrivati a un punto in cui chiedere scusa non è più sufficiente. Pertanto, Fratelli d'Italia presenterà in ogni procura un esposto penale e in Corte dei Conti esposti affinchè vengano accertate le responsabilità della Regione per quanto sta avvenendo. Non è possibile che abitanti e residenti siano costretti ancora una volta a pagare di tasca propria l'incompetenza delle amministrazioni, ed è ora che i responsabili paghino le conseguenze delle proprie omissioni'.