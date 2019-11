Rebecchi: 'Se i 5 Stelle non presentano la lista io voto Bonaccini'

'A chi ha detto: 'alzi la mano chi, nel caso in ER non ci fosse una lista, voterebbe Borgonozoni o Bonaccini', io ho risposto 'senza alcuna riserva o dubbio, Bonaccini'. E ho motivato dicendo che la Lega di Salvini non è certo quella del folklore padano degli anni novanta. Questa è destra pura e delle peggiori'. Così sui social network il referente modenese del Movimento 5 Stelleinterviene all'indomani della riunione dei grillini modenesi in vista delle elezioni regionali.Del resto l'ipotesi di non presentare una lista autonoma alle Regionali, come proposto da, si va sempre più allontanando. E i primi a volere che il Movimento si presenti sono, ovviamente, i consiglieri regionali uscenti. Ma non solo. 'Non presentarsi alle Regionali sarebbe un errore capitale - afferma il senatore-. Non sono ottimista ma nemmeno pessimista ma l'esito certificherebbe la situazione rendendo non più rinviabili contromisure. Parlare di desistenza non è nella mia natura'.Sono questi alcuni dei passaggi pubblicati sui social dove si infiamma la discussione all'interno del Movimento, discussione che però - per dichiarazione stessa del senatore Lanzi - non sarà più trasparente. Incalzato dalla ex consiglierasullo streaming, Lanzi replica infatti: 'Per quanto riguarda quelli dello streaming non lo siamo più. Pure i nostri avversari guarderebbero e va bene tutto ma non fino a punto di rendere pubbliche le nostre strategie e discussioni interne'.