Referendum, a Modena affluenza migliore che altrove: i dati per Comune

'Sui 5 referendum lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno, il voto a Modena e provincia sfiora il 40% (39,37%) degli aventi diritto, il 9% in più della media nazionale (30,58%) e l’1% in più della media regionale (38,09%). Il voto a Modena città si attesta al 43,88%, significative le percentuali anche in altri Comuni: Nonantola (46,23%), San Cesario (45,99%), Soliera (44,49%), Campogalliano (44,01), Castelfranco (43,88), Carpi (42,49%), Ravarino (42,45%). In provincia di Modena, il risultato si traduce in 206.000 persone che si sono recate alle urne, attestando una forte partecipazione, non troppo distante da quella vista per le elezioni regionali del novembre 2024'. A parlare è Daniele Dieci, segretario Cgil Modena.'La consultazione referendaria sul piano nazionale non ha raggiunto l’obbiettivo del quorum e quindi l’obiettivo di cancellare leggi – ne siamo ancora convinti – che peggiorano le condizioni di vita e lavoro delle persone. A Modena possiamo dire che il risultato è comunque incoraggiante e ci consegna un’ulteriore responsabilità per non deludere le persone che sono andate a votare. Non c’è stato il raggiungimento del quorum, ma il risultato è un punto di partenza, tutti i problemi posti dai referendum (lavoro stabile, dignitoso, tutelato e cittadinanza) rimangono in campo.I modenesi, uomini, donne, giovani, anziani hanno considerato i temi del lavoro e della cittadinanza importanti per loro stessi e per un’idea solidale di società. Ripartiamo dalla partecipazione e dai bisogni della gente. Garantiamo che già da oggi la Cgil sarà di nuovo nei luoghi di lavoro e nelle piazze per confermare la propria presenza su questi temi, per ascoltare le persone, per affrontare paure e insicurezze della società. Ringraziamo il Comitato referendario modenese e tutte le associazioni aderenti che hanno messo in campo una grande campagna di sensibilizzazione. Ringraziamo i tanti volontari, i cittadini e le cittadine che hanno creduto in questa battaglia. La loro partecipazione ci dà speranza e forza per il futuro. Garantendo che continueremo a fare la nostra parte' - chiude Daniele Dieci.MODENA PROVINCIA 39,37BASTIGLIA 41,71BOMPORTO 37,70CAMPOGALLIANO 44,01CAMPOSANTO 34,06CARPI 42,49CASTELFRANCO EMILIA 43,88CASTELNUOVO RANGONE 41,12CASTELVETRO DI MODENA 38,70CAVEZZO 35,68CONCORDIA SULLA SECCHIA 34,93FANANO 30,91FINALE EMILIA 31,48FIORANO MODENESE 37,50FIUMALBO 14,20FORMIGINE 40,76FRASSINORO 28,10GUIGLIA 33,68LAMA MOCOGNO 26,41MARANELLO 36,57MARANO SUL PANARO 32,85MEDOLLA 38,60MIRANDOLA 35,16MODENA 43,89MONTECRETO 25,84MONTEFIORINO 28,81MONTESE 27,38NONANTOLA 46,23NOVI DI MODENA 41,54PALAGANO 30,53PAVULLO NEL FRIGNANO 27,69PIEVEPELAGO 21,40POLINAGO 25,42PRIGNANO SULLA SECCHIA 27,85RAVARINO 42,45RIOLUNATO 27,66SAN CESARIO SUL PANARO 45,99SAN FELICE SUL PANARO 34,35SAN POSSIDONIO 33,41SAN PROSPERO 37,67SASSUOLO 32,52SAVIGNANO SUL PANARO 40,03SERRAMAZZONI27,41SESTOLA 26,07SOLIERA 44,49SPILAMBERTO 41,91VIGNOLA 36,75ZOCCA 30,48