Referendum: due appuntamenti PD, a Modena e Medolla

In vista del voto del 12 giugno per Referendum abrogativi, la segreteria provinciale PD ha organizzato per questa sera due appuntamenti, nel capoluogo e in provincia.A Modena la posizione del partito rispetto ai contenuti dei quesiti del referendum del 12 giugno saranno analizzati in un incontro, organizzato dal Partito democratico della città di Modena, con l’avvocato e professore di diritto penale Giorgio Pighi. L’appuntamento è alle ore 21.00 al Centro sociale e orti di San Faustino, in via Isacco Newton 150, a Modena. All’incontro, condotto dal consigliere comunale di Modena Stefano Manicardi, sarà presente anche la segretaria cittadina Federica Venturelli.Analogo incontro, alla stessa ora, organizzato a Medolla, alle ore 21.00 all’Arena Vallechiara in via Bruino, 1. Interverrà l’avvocato Stefano Reggianini della segreteria provinciale Pd, mentre a coordinare l’incontro ci sarà Patrizia Sgarbi, la segretaria Pd di Medolla.Nella foto Stefano Reggianini