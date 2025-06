Referendum, Muzzarelli: 'Voterò tre sì e due no'

'Domenica si vota per cinque referendum, quattro dei quali sul lavoro, e uno sulla cittadinanza: come mi ha insegnato mio padre, andró a votare e ritirerò le schede. Sono convinto da sempre che chi ha un ruolo concesso dai cittadini deve avere una doppia responsabilità: rispettare tanto le istituzioni che rappresentano quanto i cittadini'. Così l'ex sindaco di Modena Muzzarelli.

'Più sono alte le cariche dello Stato più il buon esempio é necessario. Il voto è un diritto che abbiamo conquistato con la lotta di Liberazione, i partigiani e gli alleati, il sacrificio di tutti coloro che scelsero la libertà. Come ricordava Calamandrei i diritti costituzionali sono frutto del sacrificio di chi ha lottato per la libertà. Andró a votare e voterò 3 sì e 2 no. Sì per segnare un cambio di passo sui diritti del lavoro, abolendo la parte del jobs act interessata, e sulla sicurezza sul lavoro che è una priorità assoluta. E voterò sì al quesito sulla cittadinanza, perché chi vive e lavora in Italia, è in regola, paga le tasse qui e rispetta diritti e doveri merita di essere cittadino italiano per avere ancora di più l’obbligo di rispettare la Costituzione e le leggi nazionali. E, soprattutto, ricordo che è fondamentale che tutti andiamo a votare ed esercitare sino in fondo questo profondo atto di democrazia'.