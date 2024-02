Reggio, Tarquini il candidato che Fdi non può permettersi dopo Bibbiano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, finirà sul tavolo nazionale del centrodestra. In campo a Reggio vi sono tre candidature a sindaco:Da subito in pole position era apparso Giovanni Tarquini, tanto che la sua presentazione era stata pensata già per metà gennaio ( qui ), ma poi sul suo nome Fdi ha posto un secco e motivato no.Tutto ruota intorno al caso Bibbiano: l'avvocato Tarquini è legato professionalmente alla questione ed è il legale del sindaco del Comune,, anche in questi giorni protagonista delle cronache per aver querelato chi lo offese sui social, a partire dall'ex ministro Di Maio.

Considerata la battaglia che Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra hanno messo in campo sulla vicenda di Bibbiano, una candidatura di questo tipo diventerebbe un problema insormontabile. E' evidente infatti che durante tutta la campagna elettorale il centrosinistra userebbe questo argomento per denigrare la posizione nazionale dei leader di centrodestra, ironizzando sui ripetuti attacchi sul tema affidi, evidentemente smentiti dall'appoggio a un candidato che ha legato a doppio filo la sua carriera professionale alla difesa dei protagonisti di quella vicenda. In altre parole gli esponenti di Fdi da 'primi ad arrivare e ultimi ad andarsene da Bibbiano' come rivendicò a suo tempo Giorgia Meloni, sarebbero i primi a sostenere, candidandolo addirittura a sindaco, il legale del sindaco di Bibbiano che ha querelato chi criticò - a torto o a ragione - il suo operato.



Forza Italia, pur consapevole di questo limite di Tarquini, pare voler insistere sul suo nome, ma la posizione degli azzurri a Reggio, potrebbe essere rivoluzionata dal parere di Roma dove i leader di Lega, Forza Italia e Fdi sono ben consapevoli di quanto ci si spinse per attaccare il centrosinistra su Bibbiano. Travalicando di gran lunga le normali schermaglie politiche, rendendo impossibile ora distinguere, come sarebbe possibile fare in circostanze diverse, il piano politico da quello professionale di Tarquini. A quel punto, con Tarquini lasciato in panchina, per evitare un imbarazzante caso nazionale, resterebbero due nomi in campo, entrambi graditi a Fdi: Fiorini e Aragona, entrambi profili noti a Reggio e sui quali difficilmente i forzisti reggiani potrebbero porre veti.

Giuseppe Leonelli