Regionali e campo largo: De Pascale con l''evangelista' Prodi

Emilia, con Elly Schlein in platea.'Un amministratore locale - ha detto - non deve commettere un errore: pensare che le cose che fa sul proprio territorio siano esportabili, è un atto di arroganza. Sul campo largo ci sono due punti critici fondamentali, che non sono né falsi né irrisolvibili, ma vanno affrontati in maniera seria. Primo: questo governo sta litigando e sta insieme per il potere malsopportandosi, ma non è una scusa per fare lo stesso. La coalizione va costruita in un clima di fiducia e rispetto.

Il secondo elemento è il progetto, ovvero cosa fare'.

E sul campo largo Prodi si è soffermato sulla figura di Renzi.

'Con Renzi, citando il discorso di De Gasperi alla conferenza di Parigi, tutto dovrebbe essere contro, perché ha detto male di tutti, però c'è sempre la nostra personale cortesia... Il vangelo di San Luca dice che c'è più festa in paradiso per un peccatore che si pente, che per mille giusti. Però bisogna primo che ammetta di essere un peccatore, poi che si penta. Però il confessore è Elly Schlein, non sono io. Scherzi a parte, c'è bisogno di un'analisi politica' - ha detto Prodi.