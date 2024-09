Regionali Er, il Pd della Bassa modenese punta su Paolo Negro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il coordinatore di zona Simone Silvestri ha illustrato il corposo documento programmatico come contributo del territorio al programma regionale del candidato presidente de Pascale, documento incentrato sul ruolo delle aree interne, più periferiche, rispetto agli hub provinciali, e come la rete dei servizi vada ripensata in questa prospettiva.Infine, Silvestri ha riportato l’esisto dell’ampia consultazione avvenuta nei circoli per le candidature, avanzando la proposta trasversalmente condivisa di Paolo Negro: 'A Paolo è riconosciuto una solida esperienza politica e amministrativa, radicamento nel territorio, impegno costante nella giustizia sociale e capacità di mediazione.

Queste caratteristiche ci fanno pensare che possa ben raccogliere il testimone di Palma Costi, che ringraziamo per come è stata punto di riferimento di tutti del territorio e per come ha servito le istituzioni'.



Sono seguiti oltre 15 interventi sul tema del documento e della candidatura proposta, confermano il consenso sull’uno e sull’altra.

È intervenuta anche Palma Costi per sottolineare come l'importanza il percorso di ascolto che è stato messo in campo per arrivare a un documento e una proposta di candidatura che veda unito tutto il territorio, quella di Paolo Negro, che sostiene convintamente.

È intervenuto anche lo stesso Paolo Negro, che ha confermato la propria disponibilità: 'Sono onorato della fiducia e orgoglioso del percorso virtuoso che abbiamo fatto per arrivare ad una scelta condivisa. Questa sera non abbiamo parlato solo di un nome, ma soprattutto di idee che saranno quelle che porterò con me'.