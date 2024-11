Regionali, Forza Italia, la prof Modena: 'Appoggiamo Giacobazzi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui l'articolo ), la Modena questa mattina ha spiegato la sua scelta sottolineando la visione che la accomuna a Giacobazzi, in particolare sui temi legati alla sanità e al sociale. Dopo averlo votato alle elezioni provinciali, competizione nella quale Giacobazzi ottenne il record di consensi superando lo stesso Mezzetti, la Modena ha quindi deciso di convogliare le sue preferenze sul capogruppo di Forza Italia anche in vista del voto per viale Aldo Moro.

Oggetto della sintesi presentata questa mattina è una mozione per l'istituzione del Garante della Terza età cofirmata proprio da Giacobazzi e dalla Modena e che ha ottenuto l'ok unanime del Consiglio comunale. 'La mozione prevede un percorso in Commissione consigliare al fine di istituire questa figura - spiegano i due consiglieri -. A fronte dell'invecchiamento della popolazione e dell'inverno demografico che stiamo vivendo, il Garante della Terza età è un modo per aiutare direttamente il cittadino per accedere ai servizi'.

'La mia fiducia nei confronti del consigliere Giacobazzi è stata costruita sulla base di battaglie comuni - ha detto la Modena -. Penso a quella sul Garante, ma anche al tema dei Fondi per la non autosufficienza e ai focus sulle Cra Gorrieri e Madonnina. Da persona moderata e liberale voglio dare la mia fiducia e quella del mio gruppo a Giacobazzi, pur rimanendo all'interno della mia lista civica. Sottolineo a riguardo l'approccio solo apparentemente civico dei candidati modenesi in lista con la Ugolini'.