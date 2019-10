Regionali, Fratelli d'Italia: Facci si ritira e sbatte la porta

'Ho ufficializzato al responsabile provinciale di Bologna Fabrizio Nofori - al quale avevo in precedenza dato la disponibilità, come da Statuto - il ritiro della mia candidatura per le elezioni del prossimo 26 gennaio in Emilia-Romagna'. Così il consigliere regionale di Fdi Michele Facci si fa da parte rispetto alla corsa alle prossime regionali. Un passo indietro inusuale in un Movimento che è in decisa crescita e che evidentemente è legato alla mancanza di spiragli personali per una possibile rielezione.

'Nonostante le lodevoli intenzioni di Giorgia Meloni e dei vertici di Fdi di costituire un nuovo soggetto politico inclusivo e plurale, non vedo infatti sussistere, allo stato dei fatti, le condizioni per partecipare ad una competizione elettorale in cui Statuto e regole dovrebbero rappresentare un punto di riferimento comune e condiviso, ma che invece - ed è un grave vulnus - non lo sono affatto - afferma Facci in tono polemico -. Resta inteso il mio fattivo contributo affinchè anche in Emilia-Romagna possa essere realizzata quell'alternanza di governo a lungo attesa e che mai come ora rappresenta uno storico risultato alla portata del centro-destra. Insomma, tutti uniti per mandare a casa Bonaccini'.