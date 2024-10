Regionali, Gidari (Fi) contro Hera: 'Caro energia insostenibile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Hera sfrutta una posizione di quasi monopolio, aggravando la crisi economica che affligge famiglie e piccole imprese, già oppresse dal caro energia. Le amministrazioni locali, in particolare quelle governate dal Partito Democratico, sono colpevoli di un atteggiamento troppo passivo nei confronti di Hera. Le istituzioni permettono all'azienda di agire senza vincoli senza considerare l'impatto devastante che questo ha sulla collettività'.Nel suo intervento, Gidari ha evidenziato il divario crescente tra i ricavi miliardari di Hera e le difficoltà economiche dei cittadini, che si trovano a dover far fronte a bollette sempre più salate.

In particolare, ha denunciato l'assenza di misure di supporto adeguate per le famiglie in difficoltà, come piani di rateizzazione sostenibili, che spesso non vengono concessi, esponendo così i consumatori al rischio immediato di disconnessione delle utenze.

'Hera è nata come una municipalizzata con una missione anche sociale - ha ricordato Gidari - ma oggi sembra essere guidata esclusivamente dalla ricerca del profitto. Non è accettabile che famiglie e imprese siano lasciate sole di fronte all’aumento incontrollato dei costi energetici, mentre i bilanci di Hera continuano a crescere. Non possiamo ignorare il fatto che questa situazione sta creando una vera e propria crisi sociale,' ha affermato Gidari. 'La questione del caro energia non riguarda solo le bollette, ma il futuro economico e sociale dell'Emilia-Romagna. È necessario un equilibrio tra gli interessi delle grandi aziende e i bisogni della collettività. Cosa sta facendo il Comune di Modena per far valere il suo peso all'interno dell'azienda? È mai intervenuto per difendere i cittadini, o l'unico interesse è che il valore delle azioni continui a salire?'.