Regionali: Gidari (Fi): 'Fermiamo l’emorragia dei giovani'

'Questa crisi demografica colpisce tutti - dichiara Gidari - Chi resta si trova a vivere in una comunità sempre più anziana, in un tessuto economico che soffre e in una regione che, lentamente, si spopola. Mentre negli anni si è fatto troppo poco per arginare questa tendenza, l’Emilia Romagna è arrivata a un punto di svolta. O agiamo ora, oppure il declino sarà inevitabile. La priorità è chiara: serve un cambiamento radicale per riportare i giovani nella nostra regione e incentivare le famiglie a costruire qui il proprio futuro. Occorre promuovere incentivi fiscali e politiche economiche mirate per sostenere le aziende che offrono opportunità concrete di crescita e per attrarre giovani talenti. L'Emilia Romagna deve tornare a essere un luogo di opportunità, di crescita e di speranza - conclude Gidari -. Forza Italia è pronta a ridare vita a una regione che merita di prosperare'.