Regionali, i 5 Stelle deridono Borgonzoni: 'Anche Modena non si Lega'

Continua il fuoco di fila dei 5 stelle contro. E ora scatta anche la mobilitazione per portare quante più sardine possibili in piazza anche a Modena, lunedì prossimo, 18 novembre , in risposta alla presenza di Matteo Salvini in città. 'Cara Lucia Borgonzoni- dice ad esempio l'ex sottosegretario M5s- passi l'accompagnamento del ventriloquo lombardo, passi la Regione che magicamente confina con il Trentino, ma pure gli ospedali in Emilia-Romagna che sarebbero chiusi nei weekend... stiamo un po' esagerando'. E aggiunge, adottando l'hashtag della manifestazione: 'Dopo Bologna vediamo se lunedi 18, senza bandiere o simboli di partiti e associazioni, anche Modena non si Lega'. Contro la candidata del Carroccio in Emilia-Romagna si scaglia anche il parlamentare M5s Davide Zanichelli. 'Borgonzoni accumula poltrone - attacca il pentastellato - è consigliere a Bologna ed è senatrice. Ma le manca la Regione e non sa che gli ospedali sono aperti anche la notte. E non lo sa nemmeno Salvini. Ma dove sono stati fino ad ora?'. Sceglie invece l'ironia un'altra parlamentare 5 stelle, Michela Montevecchi, che in risposta a Salvini e Borgonzoni all'apertura degli ospedali di notte e nei weekend, cita Lucio Dalla: 'Sì, e poi sarà tre volte Natale e festa tutto l'anno... e anche i muti potranno parlare, mentre i sordi gia' lo fanno'.