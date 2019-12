Regionali, il movimento di Pizzarotti entra nella lista di Bonaccini

Anche gli esponenti di Italia in Comune, il movimento del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, faranno parte della lista civica di Stefano Bonaccini, con cui il governatore uscente dell'Emilia-Romagna si presentera' alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. L'appoggio è stato formalizzato ieri a Bologna, nel corso della prima assemblea programmatica nazionale di Italia in Comune, alla presenza dello stesso presidente della Regione. 'Sono contento che gli amici di Italia in Comune siano in campo - dice Bonaccini, portando il suo saluto - voi avete portato un civismo propositivo e concreto, sono orgoglioso che farete parte della mia lista civica. Chiediamo insieme un voto per l'Emilia Romagna'.Secondo lo stesso Pizzarotti, 'Bonaccini ha ben amministrato questa Regione e lo testimoniano i tanti sindaci e amministratori locali che hanno sottoscritto un appello per la sua ricandidatura. Italia in Comune appoggerà la lista del presidente, perchè riteniamo che il percorso positivo intrapreso dal governatore in questi anni debba proseguire'. Secondo il sindaco ex M5s, 'il centrosinistra qui, ora e adesso, deve tornare a rappresentare gli italiani delusi e sfiduciati, anche chi ultimamente e' tornato a occupare liberamente e pacificamente le piazze. Ma finisca oggi il tempo di avere paura dell'avversario e dei percorsi timidi nelle scelte valoriali e ideali sul campo dei diritti, del lavoro e sul futuro dell'Italia'.