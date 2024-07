Regionali in Emilia Romagna, è ufficiale: De Pascale è il candidato Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con anni di servizio dedicato alla nostra comunità come sindaco di Ravenna, Michele ha dimostrato di possedere una profonda conoscenza delle sfide e delle opportunità che caratterizzano la nostra Regione - scrive il Pd di Bologna -. Durante l’alluvione dello scorso anno la sua risposta pronta e decisa ha garantito la sicurezza dei cittadini e la rapida ripresa delle aree colpite. Un episodio che ha evidenziato la sua dedizione e il suo impegno per la nostra comunità, dimostrando che è in grado di affrontare anche le situazioni più difficili con competenza e umanità.

Oggi Stefano Bonaccini termina il suo mandato da Presidente e a lui va un grande ringraziamento per aver guidato l’Emilia-Romagna dinnanzi ad insidie gigantesche. Un ringraziamento va anche a Vincenzo Colla, un signore, perché l’unità va praticata. Ed è con questo stesso spirito unitario che guardiamo con speranza a Michele De Pascale, che accompagneremo con il massimo sforzo in una campagna elettorale che non faremo l’errore di sottovalutare'.

'Si può già da domani e dai prossimi giorni incontrare tutte le forze della coalizione. Io qui a Ravenna governo con una coalizione molto larga, si può allargare ulteriormente' - ha detto De Pascale.